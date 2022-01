AU PIED DE MON ARBRE Toulouse, 2 février 2022, Toulouse.

AU PIED DE MON ARBRE THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

2022-02-02 – 2022-02-02 THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

C’est l’histoire d’un arbre, ses rencontres avec les hommes, ses joies, ses tristesses, ses bonheurs, et ses malheurs. Cette fable écologique, sensibilise les enfants à la beauté de la nature, nous rappelant qu’il est important d’en prendre soin, de l’aimer et de l’admirer. Vivre avec la nature, ça s’apprend, tout en rigolant, rêvant et en passant un bon moment !

Par la compagnie AspiRêves

Une fable écologique de 9 mois à 5 ans !

