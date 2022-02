Au pied de mon arbre Museum centre-ville, 27 avril 2022, Toulouse.

Au pied de mon arbre ——————– ### Rdv à l’auditorium **À partir de 2 ans, inclus dans le billet d’entrée du Muséum.** * C’est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. * Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous donne et ce que nous lui devons. * Une histoire sur le passage de l’enfance à l’âge adulte, et la nécessité de préserver notre environnement pour les générations futures. * Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se déploie tout en douceur. Il y a de nos jours environ 3000 milliards d’arbres sur la Terre. Par minute il disparaît l’équivalent de 13 millions d’hectares de forêt soit environ 40 terrains de football. Il ne reste aujourd’hui dans le monde que 500 arbres par être humain… **Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique.** **Avec,** la Compagnie Création Ephémère. _Crédit photo : ©Cécile Flahaut-Joshua Imeson_

Sur inscription à l’accueil le jour-même, dans la limite des places disponibles.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



