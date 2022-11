Marché de Noël + Bal Trad à 19h Au pied de l’Eglise de Compains, Compains (63)

Gratuit

avec Les Druginaires Au pied de l’Eglise de Compains, Compains (63) Salle des fêtes Au pied de l’Eglise de Compains, 63610 Compains, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39807 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’association Café des Compains organise un marché de Noël le samedi 17 decembre de 10h30 à 18h. La journée se terminera par un bal avec le groupe auvergnat « Les druginaires » à 19h. Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir les artisans et createurs locaux, déguster un vin chaud, manger une crêpe. Il y aura à boire et à manger dans une ambiance conviviale et festive! source : événement Marché de Noël + Bal Trad à 19h publié sur AgendaTrad

