Au pied de l’arbre Belin-Béliet, 27 juin 2021-27 juin 2021, Belin-Béliet.

Au pied de l’arbre 2021-06-27 11:00:00 – 2021-06-27 12:00:00

Belin-Béliet Gironde

Ballades contées – Cie Agnès et Joseph Doherty

Un spectacle itinérant, des portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées.

Une forme poétique et artistique toujours réinventée qui véhicule beaucoup de savoirs tout en restant légère et digeste, afin d’être accessible aux enfants (enfants + 6ans).

Inscriptions au préalable:

Tél :05 57 71 99 99 (09h00–12h30, 13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr

