Marché de Noël de Teyssieu Au pied de la tour médiévale Teyssieu, 26 novembre 2023, Teyssieu.

Teyssieu,Lot

Un marché de Noël se tiendra au pied de la tour médiévale , artisanat local ,produits régionaux, bourriols, crèpes, grillades frites et buvette..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Au pied de la tour médiévale

Teyssieu 46190 Lot Occitanie



A Christmas market will be held at the foot of the medieval tower, featuring local crafts, regional products, bourriols, crèpes, fried grills and refreshments.

Al pie de la torre medieval se celebrará un mercado navideño con artesanía local, productos regionales, bourriols, crèpes, parrilladas fritas y refrescos.

Am Fuße des mittelalterlichen Turms findet ein Weihnachtsmarkt statt, auf dem lokales Kunsthandwerk, regionale Produkte, Bourriols, Crêpes, gegrillte und frittierte Speisen und Getränke angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Vallée de la Dordogne