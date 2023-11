Visite Guidée La Tour Charlemagne, Belvédère sur la ville Au pied de la Tour Charlemagne, côté Place Châteauneuf Tours, 2 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre une vue exceptionnelle.

Pour toute visite exclusive « en Famille & entre Amis », un forfait de 79€ s’appliquera (dans la limite de 8 personnes maximum)..

Samedi 2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. 6 EUR.

Au pied de la Tour Charlemagne, côté Place Châteauneuf

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Accompanied by a guide-lecturer, discover the Charlemagne Tower and its belvedere which offers an exceptional view.

For any exclusive « Family & Friends » visit, a fixed price of 79€ will apply (up to a maximum of 8 people).

Acompañado por un guía, descubra la Torre Carlomagno y su mirador que ofrece una vista excepcional.

Para todas las visitas exclusivas « Familia y amigos », se aplicará un precio fijo de 79 € (hasta un máximo de 8 personas).

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers den Turm Charlemagne und seine Aussichtsplattform, die einen außergewöhnlichen Ausblick bietet.

Für eine exklusive Besichtigung « en Famille & entre Amis » wird eine Pauschale von 79? berechnet (für maximal 8 Personen).

Mise à jour le 2023-11-04 par Tours Val de Loire Tourisme