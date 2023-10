Cet évènement est passé Street art et archi à pied à Wazemmes Au pied de la station de métro Gambetta Lille Catégories d’Évènement: Lille

Street art et archi à pied à Wazemmes

Dimanche 24 septembre, 15h00
Au pied de la station de métro Gambetta
13/11 € – gratuit pour les moins de 6 ans – Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Lille

Vous aimez l'architecture et l'art urbain ? Déambulez en compagnie d'un guide conférencier et d'un membre du collectif Renart pour découvrir la ville, à travers des œuvres peintes sur les murs du quartier de Wazemmes par Jiem et Mary, Jade Riviera ou Poes & Jober et bien d'autres.

En partenariat avec le Collectif Renart.

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:30:00+02:00

