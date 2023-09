LE VILLAGE CHAMPETRE DE LA REYNERIE AU PIED DE LA RESIDENCE ERIK SATIE Toulouse, 20 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La régie de quartier Reynerie Services organise le Village Champêtre en pied d’immeuble Erik Satie à la Reynerie. Un événement festif gratuit autour du thème « la nature s’invite en ville » !.

2023-09-20

AU PIED DE LA RESIDENCE ERIK SATIE Rue Erik Satie

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie



Régie de quartier Reynerie Services organizes the Village Champêtre at the foot of the Erik Satie building in Reynerie. A free festive event on the theme of « nature in the city »!

La asociación de vecinos Reynerie Services organiza el Village Champêtre al pie del edificio Erik Satie de Reynerie. Un evento festivo gratuito sobre el tema « la naturaleza en la ciudad »

Die Régie de quartier Reynerie Services organisiert das Village Champêtre am Fuße des Gebäudes Erik Satie in Reynerie. Eine kostenlose Festveranstaltung rund um das Thema « Die Natur lädt sich in die Stadt ein »!

