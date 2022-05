AU PIED DE LA LETTRE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges Épinal Le spectacle de danse Au Pied De La Lettre s’amuse avec les expressions françaises. Chaque chorégraphie représente un adage qui sera utilisé dans son sens propre.

Sous la houlette d’un maître de jeu, le public sera actif, car il devra trouver l’expression correspondante.

L’école LAD-Dompaire réunit une centaine d’élèves âgés de 4 à 65 ans. +33 6 84 47 02 12 http://www.danselad.com/ Stéphanie Thernier

