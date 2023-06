Exposition: place aux peintres Au pied de la cathédrale Bayonne, 1 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peintures, tous les jours sauf dimanche et semaine des fêtes..

2023-07-01 fin : 2023-09-02 19:00:00. .

Au pied de la cathédrale Place Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Painting exhibition, every day except Sunday and holiday week.

Exposición de pintura, todos los días excepto el domingo y la semana de Navidad.

Gemäldeausstellung, täglich außer sonntags und in der Festwoche.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Bayonne