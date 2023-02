Atelier de tournage sur bois Au Pichet Saint-Orens Catégories d’Évènement: Gers

Saint-Orens

Atelier de tournage sur bois Au Pichet, 1 avril 2023, Saint-Orens. Atelier de tournage sur bois 1 et 2 avril Au Pichet Démonstration tournage sur bois, expositions pièces Au Pichet Au pichet 32120 Saint orens Saint-Orens 32120 Gers Occitanie Un tour au Pichet : atelier de tournage d’art sur bois Depuis toujours le travail du bois me passionne. J’ai eu la chance de découvrir différentes techniques auprès de menuisiers, ébénistes, charpentiers… Puis le tournage ! qui fut la révélation de ce que j’attendais pour exprimer ma créativité en alliant la matière et la technique. J’ai décidé de totalement me consacrer à cette passion et la partager.

Jour après jour, je souhaite dignement représenter l’artisanat d’art au travers du métier de tourneur, partager cette passion et participer à créer des vocations…

Au programme Accueil dans l’atelier, présentation du métier, réalisation de démonstrations de tournage sur bois, exposition de pièces. Présentation de l’AFTAB “association française des tourneurs d’art sur bois”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Atelier / ludovic cardine

