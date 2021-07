Maël-Carhaix Maël-Carhaix Côtes-d'Armor, Maël-Carhaix Au pic et à la pioche | Coat Maël: une ardoisière dans la vallée Maël-Carhaix Maël-Carhaix Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Maël-Carhaix

Au pic et à la pioche | Coat Maël: une ardoisière dans la vallée Maël-Carhaix, 27 août 2021-27 août 2021, Maël-Carhaix. Au pic et à la pioche | Coat Maël: une ardoisière dans la vallée 2021-08-27 14:30:00 – 2021-08-27 Parking de l’ardoisière de Coat Maël Lieu-dit Pont Glaz

Maël-Carhaix Côtes d’Armor Maël-Carhaix Avec 50 carriers, Coat Maël était, au milieu des années 1920, une des plus petites exploitations industrielles de la « Vallée des Ardoisières ». Fermée dans les années 1930, son site témoigne encore de l’histoire ouvrière du pays.

Venez découvrir ses vestiges et revivez la ruée vers la « Men Glaz »! RDV à 14h30 au parking de l’ardoisière de Coat Maël (lieu dit Pont Glaz, Maël-Carhaix)

Tarif : 3€ / prévoir de bonnes chaussures Avec 50 carriers, Coat Maël était, au milieu des années 1920, une des plus petites exploitations industrielles de la « Vallée des Ardoisières ». Fermée dans les années 1930, son site témoigne encore de l’histoire ouvrière du pays.

Venez découvrir ses vestiges et revivez la ruée vers la « Men Glaz »! RDV à 14h30 au parking de l’ardoisière de Coat Maël (lieu dit Pont Glaz, Maël-Carhaix)

Tarif : 3€ / prévoir de bonnes chaussures dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Maël-Carhaix Autres Lieu Maël-Carhaix Adresse Parking de l'ardoisière de Coat Maël Lieu-dit Pont Glaz Ville Maël-Carhaix lieuville 48.28592#-3.41911