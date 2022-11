Au petit théâtre de ma ville Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-12-09 – 2023-01-07

Exposition « Au petit théâtre de ma ville » de Michel Deligne Heffe.

« Par la magie des scènes dessinées, les plus anciens revivent le Lannion de leur jeunesse et les jeunes générations découvrent un passé, celui de leurs parents et grands-parents, qu'ils ignoraient. »

