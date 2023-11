« A COUP DE JE T’AIME » Au Petit Paris Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier « A COUP DE JE T’AIME » Au Petit Paris Saint-Dizier, 17 novembre 2023, Saint-Dizier. « A COUP DE JE T’AIME » Vendredi 17 novembre, 18h00 Au Petit Paris Entrée libre et gratuite. « A COUP DE JE T’AIME » Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous vous invitons au ‘ réalisée par Studio Madame Photographie/Adélaïde Mairot. Vous retrouverez ensuite les photographies exposées dans les maisons de santé du territoire ( – ), du lundi 20 novembre au vendredi 1er décembre. Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00 Vernissage Exposition Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Au Petit Paris Adresse 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Lieu Ville Au Petit Paris Saint-Dizier latitude longitude 48.637967;4.937972

Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/