Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne Musée du Veinazès Lacapelle-del-Fraisse Catégories d’évènement: Cantal

Lacapelle-del-Fraisse

Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne Musée du Veinazès, 14 mai 2022, Lacapelle-del-Fraisse. Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne

le samedi 14 mai à Musée du Veinazès

La Nuit des musées est l’occasion d’inaugurer un nouvel espace au musée du Veinazès. “Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne” rappelle le tourisme dans le Veinazès au cours des décennies 1955-1975. A Montsalvy, la boutique la mieux achalandée pour les touristes était la boulangerie-pâtisserie Momboisse-Madamour. Ici, les produits régionaux (liqueurs et pates de fruits) rivalisaient avec les “Souvenirs d’Auvergne” (poupées folkloriques, sabots décoratifs et bibelots en tout genre) personnalisés au nom du village de Montsalvy. Le magasin aux rayonnages surchargés attirait toutes les générations. Les enfants étaient fascinés par la nouveauté des jouets en plastique, des visionneuses de stéréocartes avec images en relief ou les objets emblématiques des héros de la télévision. Au fil des ans, dans cette caverne d’Ali Baba, les invendus continuaient de cotoyer les nouveautés. Inauguration du nouvel espace du musée du Veinazès consacré au tourisme dans le Veinazès. Musée du Veinazès 12, rue des Fourmillères Lacapelle-del-Fraisse Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Lacapelle-del-Fraisse Autres Lieu Musée du Veinazès Adresse 12, rue des Fourmillères Ville Lacapelle-del-Fraisse lieuville Musée du Veinazès Lacapelle-del-Fraisse Departement Cantal

Musée du Veinazès Lacapelle-del-Fraisse Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-del-fraisse/

Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne Musée du Veinazès 2022-05-14 was last modified: by Au Petit Bazar – Souvenirs d’Auvergne Musée du Veinazès Musée du Veinazès 14 mai 2022 Lacapelle-del-Fraisse Musée du Veinazès Lacapelle-del-Fraisse

Lacapelle-del-Fraisse Cantal