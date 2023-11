DK PAINT: DELPHINE KERMORVANT AU PERE PEINARD Orvault, 20 novembre 2023, Orvault.

DK PAINT: DELPHINE KERMORVANT Lundi 20 novembre, 17h00 AU PERE PEINARD

Exposition visible du 20 au 30 novembre

Autodidacte, originaire de Nantes, peindre est une vocation, une évidence pour elle. Sa passion pour le dessin a commencé dès son plus jeune âge, ayant eu un papa créateur de jeux de société et talentueux de son coup de crayon, il a été son modèle. Cette artiste s’inspire de tout ce qu’elle vit, ce qu’elle voit, ses émotions la guident. Souvent, elle rêve ses œuvres, ce qui lui permet d’avoir plusieurs univers. Peindre est un jeu physique, car elle y met toute son énergie, sa pensée est dans la dimension intuitive et spirituelle.

AU PERE PEINARD 13 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T17:00:00+01:00 – 2023-11-20T23:59:00+01:00

