Au pensionnat des toujours jeunes Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

Saône-et-Loire

Au pensionnat des toujours jeunes Fontaines, 19 février 2022, Fontaines. Au pensionnat des toujours jeunes Fontaines

2022-02-19 – 2022-02-19

Fontaines Saône-et-Loire Fontaines EUR A la veille de l’ouverture d’une nouvelle souscription de la Fondation du Patrimoine pour aider au financement de la tranche 2022 de la restauration de l’église Saint-Just, l’association « Les Amis de l’église Saint-Just de fontaines en Saône-et-Loire » organise une soirée théâtrale dont les bénéfices seront reversés au compte de la nouvelle souscription.

« Au pensionnat des toujours jeunes » une comédie de Jérôme Dubois, interprétée par la troupe de théatre «Les Zygorémois «

Quatre octogénaires et vieilles filles sont locataires d’une grande maison qu’elles ne voudraient quitter pour rien au monde. Sauf que… leurs propriétaires ont décidé de la vendre… bottussi.christian@orange.fr A la veille de l’ouverture d’une nouvelle souscription de la Fondation du Patrimoine pour aider au financement de la tranche 2022 de la restauration de l’église Saint-Just, l’association « Les Amis de l’église Saint-Just de fontaines en Saône-et-Loire » organise une soirée théâtrale dont les bénéfices seront reversés au compte de la nouvelle souscription.

« Au pensionnat des toujours jeunes » une comédie de Jérôme Dubois, interprétée par la troupe de théatre «Les Zygorémois «

Quatre octogénaires et vieilles filles sont locataires d’une grande maison qu’elles ne voudraient quitter pour rien au monde. Sauf que… leurs propriétaires ont décidé de la vendre… Fontaines

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaines, Saône-et-Loire Autres Lieu Fontaines Adresse Ville Fontaines lieuville Fontaines

Fontaines Fontaines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaines/