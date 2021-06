A l’occasion de la reprise de notre programmation « en présentiel », projection exceptionnelle d‘Au pays qui te ressemble (2009 / 52′), un film documentaire de Maya Abdul-Malak, suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice, dans le cadre d’Histoires du Moyen-Orient, un cycle, organisé en partenariat avec l’association Périphérie.

Sur les traces de son passé perdu, Maya Abdul-Malak chemine au contact de sa mère, sa grand-mère et un homme qu’elle aime, dans un pays qui lui échappe et la retient, le Liban. Marqués par la guerre et la perte, portant en eux le pays qu’elle a oublié, ces trois personnages, qui lui sont à la fois proches et lointains, la confrontent à son désir illusoire de retour – retour sur les vestiges de l’enfance, retour au pays.



La parole se tisse d’un personnage à l’autre, présent et passé se répondent, et l’histoire intime résonne avec celle du Liban. Au pays qui te ressemble raconte une histoire de filiation et de séparation, de transmission et de perte, la quête d’une place dans le pays d’origine, là où l’on se sent à la fois étranger et charnellement lié.



Histoires du Moyen-Orient. Avec ce cycle de projections documentaires, nous vous proposons deux films – « Au pays qui te ressemble », de Maya Abdul-Malak et « Au balcon de Titi« , de Yasmina Benari – qui interrogent la mémoire de pays du Moyen-Orient, marqués par les guerres, la résistance ou l’exil. De l’Égypte au Liban, au fil de récits intimes, se dévoilent petit à petit les situations politiques actuelles et le poids des souvenirs, dans un aller-retour entre présent et passé, vie quotidienne et moments de parole. Des espaces clos au monde extérieur, les cinéastes saisissent la singularité de ces territoires chargés d’Histoire et la transmission entre différentes générations, dans un temps suspendu où résonnent des voix personnelles.



Les deux films présentés ont été accueillis à Périphérie dans le cadre de son dispositif Cinéastes en résidence, qui apporte un soutien artistique et technique au moment du montage, et permet aux documentaristes de bénéficier d’un temps privilégié de regard et d’écoute.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr