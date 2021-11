Étreillers Bibliothèque du pôle scolaire Aisne, Étreillers Au Pays d’Harry Potter : Lecture en chaîne ! Bibliothèque du pôle scolaire Étreillers Catégories d’évènement: Aisne

le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Viens participer à la chaine de lecture d’Harry Potter : un moment de convivialité, où les plus grands, les plus téméraires, viennent lire et faire partager leur amour pour les héros de Poudlard !

Ouvert à tous, auditeurs ou lecteurs (lecteur : se manifester auprès de l »association en amont)

Bibliothèque du pôle scolaire Avenue du Général de Gaulle 02590 Étreillers

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

