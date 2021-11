Étreillers Bibliothèque du pôle scolaire Aisne, Étreillers Au Pays d’Harry Potter – Book-faces Bibliothèque du pôle scolaire Étreillers Catégories d’évènement: Aisne

Bibliothèque du pôle scolaire, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Découverte des Book-faces créées par les participants (jeu lancé début janvier) et remise des prix, suivie d’un pot de l’amitié : le cocktail des sorciers.

Ouvert aux enfants du Pôle Scolaire, des environs et à leurs familles, à tout public

Bibliothèque du pôle scolaire Avenue du Général de Gaulle 02590 Étreillers

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:30:00

