Étreillers

Bibliothèque du pôle scolaire, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Petit Sorcier, tu viens d’être admis à Poudlard ! Atelier d’écriture pour les enfants d’école primaire, autour de l’univers d’Harry Potter : découverte de l’univers, échanges et connaissance mutuelle, costumes, jeux d’écriture, … remise de cadeaux.

Ouvert aux enfants à partir de 7 ou 8 ans (savoir écrire / raconter)

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

