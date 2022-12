« Les aventuriers » Au pays des traces du 18 au 22 juillet 2022 AU PAYS DES TRACES, 18 juillet 2022, Saint-Lizier.

de 102€ à 141€ avant déduction des aides éventuelles (aides aux vacances enfants, comités entreprises …)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap psychique hi;pi

Les enfants sont accueillis durant 5 jours à Saint Lizier, sur le site du parc à thèmes « Au pays des traces ». Situé au coeur des Pyrénées ariégeoises, le parc à thème s’étend sur 3 hectares et est dédié à l’ichnologie (science de l’interprétation des traces) et à la valorisation des ressources locales. Cette association, par les animations proposées aux enfants transmets des connaissances sur la faune, l’archéologie et l’ichnologie en s’amusant.

De plus, les animateurs de l’association sont spécialisés dans la fabrication d’objets en bois tout en étant indépendants de l’électricité, savoir-faire qu’ils transmettent lors des ateliers aux enfants. Ces 5 jours seront riches en découverte, apprentissages et en souvenirs sur le thème de la nature.

Au programme :

– visite de la grotte du loup (descente en rappel)

– visite du « végétanimal » et animation terrier

– initiation aux techniques de montagne

– atelier fouille archéologique

– atelier moulage

– atelier ostéologique et indices d’animaux

– rallye nature

– veillée trappeur

– …



