Au pays des Rapaces Carolles, 11 février 2023, Carolles .

Au pays des Rapaces

Carolles Manche

2023-02-11 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-11 17:00:00 17:00:00

Carolles

Manche

En période hivernale, la baie du Mont-Saint-Michel est l’un des meilleurs sites d’observations en France pour les rapaces. Ces prédateurs occupent un large éventail de milieux (vasière, prés-salés, polders et marais côtiers), la` ou` abondent les limicoles, mouettes, passereaux et rongeurs.

Invitation pour un séjour passionnant a` la rencontre des différents busards, faucons et hiboux des marais.

