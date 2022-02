Au pays des rapaces Carolles, 3 décembre 2022, Carolles.

Au pays des rapaces Carolles

2022-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00

Carolles Manche Carolles

En période hivernale, la baie est l’un des meilleurs sites d’observations en France pour les rapaces. Ces pre´dateurs occupent un large e´ventail de milieux (plage, pre´s-sale´s, polders et marais co^tiers), la` ou` abondent les limicoles, mouettes, passereaux et rongeurs.

Invitation pour un se´jour passionnant a` la rencontre des diffe´rents busards, faucons et hiboux des marais.

Guide ornithologue, de´placements en mini-bus + bilan d’animation illustre´.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

En période hivernale, la baie est l’un des meilleurs sites d’observations en France pour les rapaces. Ces pre´dateurs occupent un large e´ventail de milieux (plage, pre´s-sale´s, polders et marais co^tiers), la` ou` abondent les limicoles, mouettes,…

contact@birding-msm.com +33 6 23 57 45 88 http://www.birding-msm.com/

En période hivernale, la baie est l’un des meilleurs sites d’observations en France pour les rapaces. Ces pre´dateurs occupent un large e´ventail de milieux (plage, pre´s-sale´s, polders et marais co^tiers), la` ou` abondent les limicoles, mouettes, passereaux et rongeurs.

Invitation pour un se´jour passionnant a` la rencontre des diffe´rents busards, faucons et hiboux des marais.

Guide ornithologue, de´placements en mini-bus + bilan d’animation illustre´.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

Carolles

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Granville Terre et Mer