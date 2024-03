Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées Jullouville, lundi 15 juillet 2024.

Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées Jullouville Manche

Cette lande, cachée derrière un rideau d’arbres, offre un vrai dépaysement. Au pied des bruyères et ajoncs, s’épanouit une flore exceptionnelle. Vous découvrirez aussi quelques animaux et la gestion pratiquée sur ce site.

Cette lande, cachée derrière un rideau d’arbres, offre un vrai dépaysement. Au pied des bruyères et ajoncs, s’épanouit une flore exceptionnelle. Vous découvrirez aussi quelques animaux et la gestion pratiquée sur ce site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 15:00:00

fin : 2024-07-15 17:00:00

Jullouville 50610 Manche Normandie

L’événement Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées Jullouville a été mis à jour le 2024-02-29 par Partenaires extérieurs