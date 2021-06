Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel, Yonne Au Pays des moulins Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel Catégories d’évènement: Ligny-le-Châtel

Yonne

Au Pays des moulins Ligny-le-Châtel, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Ligny-le-Châtel. Au Pays des moulins 2021-07-21 18:00:00 – 2021-07-21 20:00:00

Ligny-le-Châtel Yonne Ligny-le-Châtel EUR Visite avec Inez Van Noort du bourg et de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, édifiée aux XIIe et XVIe siècles. suivezleguide@wanadoo.fr +33 3 86 41 50 30 Visite avec Inez Van Noort du bourg et de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, édifiée aux XIIe et XVIe siècles. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ligny-le-Châtel, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Ligny-le-Châtel Adresse Ville Ligny-le-Châtel lieuville 47.90175#3.7565