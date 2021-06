Gotein CHATEAU DE LIBARRENX Gotein, Pyrénées-Atlantiques AU PAYS DES LAMINAK CHATEAU DE LIBARRENX Gotein Catégories d’évènement: Gotein

du samedi 14 août au vendredi 20 août

Suivez tout au long de votre séjour « les Laminak » (terme basque désignant un être fantastique de la mythologie basque, un esprit de la nature) qui vous feront découvrir mille et un « trésors » à travers le sport, la gastronomie ou l’artisanat et les légendes de cette belle région. Découverte de la richesse culturelle et pastorale de la Soule, le plus petit des sept territoires historiques du Pays basque. Située dans les Pyrénées-Atlantiques et qui a pour capitale Mauléon-Licharre.

445€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CHATEAU DE LIBARRENX 108 PLACE DE LIBARRENX 64130 GOTEIN LIBARRENX Gotein Pyrénées-Atlantiques

