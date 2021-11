Antibes Antibéa Théâtre Alpes-Maritimes, Antibes “Au Pays des Jouets oubliés” Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

“Au Pays des Jouets oubliés” Antibéa Théâtre, 21 décembre 2021, Antibes. “Au Pays des Jouets oubliés”

du mardi 21 décembre au jeudi 23 décembre à Antibéa Théâtre

[[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)](http://www.theatre-antibea.fr) **Conte de Noël** Pièce de théâtre Lili est une petite fille rêveuse qui n’arrive pas à choisir les cadeaux qu’elle veut commander au Père Noël. Quand un jour, elle est aspirée dans le Monde magique des jouets qu’elle a oublié… Venez vivre l’aventure avec Lili et découvrir des personnages aussi étonnants que magiques ! Spectacle jeune public : 5 ans et plus. Production : Compagnie Demi-Lune Auteurs, interprétation et mise en scène : Olivia Lucidarme & Sasha Paula Antibéa Théâtre Place Nationale – Vieil Antibes [www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)

Tarif adulte 8€ ; tarif enfant 6€

Lili est une petite fille rêveuse qui n’arrive pas à choisir les cadeaux qu’elle veut commander au Père Noël. Quand un jour, elle est aspirée dans le Monde magique des jouets qu’elle a oublié… Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T15:50:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T15:50:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T15:50:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes