Le mercredi 04 janvier 2023

de 10h00 à 11h30

. gratuit

[Conférence] Galle ananas, galle chou-fleur, galle lentille sont quelques exemples de ces excroissances végétales causées par un animal ou un champignon. Cette conférence vous permettra d'identifier quelques galles les plus communes qu'il est possible de trouver lors de balades dans les jardins ou les bois parisiens. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

©Waël BAZZI

