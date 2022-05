Au pays des droits de l’homme par Simone Gaboriau Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Au pays des droits de l’homme par Simone Gaboriau Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 4 mai 2022, Le Haillan. Au pays des droits de l’homme par Simone Gaboriau

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, le mercredi 4 mai à 18:30

Mercredi 4 mai 18h30 Dans ce chapitre du livre _Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale_, l’auteure aborde les discriminations qui touchent particulièrement les populations immigrées. **Simone Gaboriau** est magistrate, co-fondatrice de l’association Magistrats européens pour la démocratie et les libertés. Programme complet du festival sur [https://www.lentrepot-lehaillan.com/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-2019-2020/)

Entrée libre; gratuit

Conférence organisée dans le cadre des Cogitations, en partenariat avec les Amis du Monde diplomatique Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T18:30:00 2022-05-04T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan lieuville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Departement Gironde

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Au pays des droits de l’homme par Simone Gaboriau Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2022-05-04 was last modified: by Au pays des droits de l’homme par Simone Gaboriau Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 4 mai 2022 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde