Au pays des cailleux Cayeux-sur-Mer, 22 avril 2022, Cayeux-sur-Mer.

Au pays des cailleux Cayeux-sur-Mer

2022-04-22 – 2022-04-22

Cayeux-sur-Mer Somme

5 5 Au pays des cailleux, Jean-Marie François

Balade contée en picard

Depuis l’amer sud (“le vieux phare”) pénétrez au cœur du hâble d’Ault, paysage minéral ponctué de postes d’observation de la faune aquatique. Revenez par le littoral avec vue sur la mer et les falaises d’Ault. Lors de cette balade contée en picard accessible à tous, Jean-Marie François vous narrera les contes et légendes de la baie de Somme et la côte picarde.

bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 7 88 27 47 10

Office de Tourisme Cayeux sur Mer

Cayeux-sur-Mer

