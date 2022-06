Au pays des abeilles, 2 juillet 2022, .

Au pays des abeilles

2022-07-02 – 2022-07-02

L’abeille, sentinelle de l’environnement, la connaissez-vous vraiment ? À travers des animations et l’observation d’une ruche vitrée, découvrez le mode de vie de l’abeille domestique, qui n’est pas la seule abeille à nous apporter des douceurs. Les abeilles solitaires ne sont pas en reste ! Puis concevez un gîte à abeilles solitaires à installer chez vous et participez ainsi à la préservation de ces insectes extraordinaires et tellement utiles.

Cet atelier découverte est réalisé en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

