du mercredi 2 mars au mercredi 30 mars

Le Sel présente 19 dessins originaux du célèbre illustrateur Claude Ponti, et en correspondance, 5 œuvres d’enfants issues de l’Artothèque du Muz, sur le thème des monstres et habitats. En parallèle, la Médiathèque de Sèvres réunit d’autres illustrations sur la nature et les personnages. Claude Ponti est né en 1948, à Lunéville. Après des études aux Beaux Arts d’Aix-en-Provence, il commence à dessiner pour la presse, avant de publier son premier livre jeunesse, L’Album d’Adèle, dédié à sa fille en 1986. Depuis, il se consacre essentiellement à l’enfance et a publié une soixantaine d’albums aux éditions de l’Ecole des Loisirs. Son engagement en faveur de l’enfance l’a conduit en 2009 à créer Le Muz, musée des oeuvres des enfants. _En partenariat avec Le Muz et la Médiathèque de Sèvres_

Entrée libre

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres

