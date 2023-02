Découverte d’un atelier de Création et Restauration de Vitraux AU PASSEUR DE LUMIERE Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte d’un atelier de Création et Restauration de Vitraux AU PASSEUR DE LUMIERE, 1 avril 2023, Paris. Découverte d’un atelier de Création et Restauration de Vitraux 1 et 2 avril AU PASSEUR DE LUMIERE Démonstration de la découpe de verre, sertissage des verres, peinture sur verre. handicap moteur mi AU PASSEUR DE LUMIERE 5 Avenue Daumesnil 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France Le Viaduc des Arts Depuis plus de 20 ans, dans notre atelier de création et de restauration de vitraux, nos compagnons verriers et artisans d’art s’appliquent à travailler le verre en utilisant des techniques traditionnelles et artisanales. Nous vous accueillons au sein de notre atelier pour découvrir l’Art du Vitrail. Vous pourrez nous observer lors de la démonstration de la découpe de verre, sertissage des verres, peinture sur verre. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce beau métier !

