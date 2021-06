Le Mans Le Mans AU PAS DES CHEVAUX PERCHERONS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

AU PAS DES CHEVAUX PERCHERONS Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans. AU PAS DES CHEVAUX PERCHERONS 2021-07-09 14:10:00 – 2021-07-09 Arche de la Nature 51, rue de l’esterel

Le Mans Sarthe 7 EUR Entrainé par 2 beaux percherons, découvrez quelques secrets de l’Arche de la Nature grâce aux anecdotes d’un guide conférencier Proposé par le service tourisme et patrimoine de la Ville du Mans. Rendez-vous Parking du Verger. Découvrez quelques secrets de l’Arche de la Nature. +33 2 43 47 40 30 Découvrez quelques secrets de l’Arche de la Nature. Entrainé par 2 beaux percherons, découvrez quelques secrets de l’Arche de la Nature grâce aux anecdotes d’un guide conférencier Proposé par le service tourisme et patrimoine de la Ville du Mans. Rendez-vous Parking du Verger.

