Au pas des ânes sur les traces d’histoires de mineurs Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Merkwiller-Pechelbronn

Au pas des ânes sur les traces d’histoires de mineurs Merkwiller-Pechelbronn, 15 mai 2022, Merkwiller-Pechelbronn. Au pas des ânes sur les traces d’histoires de mineurs Merkwiller-Pechelbronn

2022-05-15 14:30:00 – 2022-05-15 16:30:00

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn EUR Au pas des ânes, partez à la découverte de passionnantes histoires de mineurs de fond qui ont extrait l’or noir de Pechelbronn au 20ème siècle ! Jean-Claude et Marie-Odile Ball, guides du musée, vous emmèneront ainsi à la conquête du sommet du terril du carreau Clemenceau. Anecdotes, contes, histoires en français mais aussi en alsacien avec l’EARL des Deux Moulins. Au pas des ânes, découvrez de passionnantes histoires de mineurs de fond qui ont extrait l’or noir de Pechelbronn au 20ème siècle jusqu’au sommet du terril du carreau Clemenceau (en français et en alsacien). La visite du musée clôturera la sortie. Sur inscription. +33 3 88 80 91 08 Au pas des ânes, partez à la découverte de passionnantes histoires de mineurs de fond qui ont extrait l’or noir de Pechelbronn au 20ème siècle ! Jean-Claude et Marie-Odile Ball, guides du musée, vous emmèneront ainsi à la conquête du sommet du terril du carreau Clemenceau. Anecdotes, contes, histoires en français mais aussi en alsacien avec l’EARL des Deux Moulins. Merkwiller-Pechelbronn

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Merkwiller-Pechelbronn Autres Lieu Merkwiller-Pechelbronn Adresse Ville Merkwiller-Pechelbronn lieuville Merkwiller-Pechelbronn Departement Bas-Rhin

Au pas des ânes sur les traces d’histoires de mineurs Merkwiller-Pechelbronn 2022-05-15 was last modified: by Au pas des ânes sur les traces d’histoires de mineurs Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn 15 mai 2022 Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin