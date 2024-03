Au pas de course : Visite défis Musée d’art Hyacinthe Rigaud Perpignan, samedi 18 mai 2024.

Au pas de course : Visite défis Visite des collections au pas de course, pour rencontrer les personnages sportifs dans les œuvres du musée. Gymnastique de l’esprit et visite décalée assurées ! Samedi 18 mai, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30 Musée d’art Hyacinthe Rigaud Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Musée d’art Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie +33 (0)4 68 66 19 83 https://www.musee-rigaud.fr https://www.facebook.com/museedarthyacintherigaudofficiel/;https://www.instagram.com/museerigaud/ Le musée d’art Hyacinthe Rigaud est installé dans deux hôtels particuliers du centre-ville. Après sa rénovation et son agrandissement en 2017, les collections présentent un panorama de l’histoire de Perpignan du XV° au XX° siècle. Le retable de la Trinité, chef-d’œuvre de nos collections, accueille le visiteur. Les œuvres de Hyacinthe Rigaud jalonnent la période baroque tandis que l’époque moderne s’articule autour des œuvres d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy et Jean Lurçat.

Des expositions temporaires jalonnent le parcours, permettant de mettre en lumière des artistes en lien avec Perpignan parkings urbains, transports en commun à proximité

© Ville de Perpignan, Musée d’art Hyacinthe Rigaud / P.Marchesan