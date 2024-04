Au pas, au trot, Au galop ! Le relais de Chantelouve, samedi 17 août 2024.

Au pas, au trot, Au galop ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 17 – 24 août Le relais de Chantelouve 685,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-17T10:00:00+02:00 – 2024-08-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-24T00:00:00+02:00 – 2024-08-24T17:00:00+02:00

Devenir cavalier en cinq leçons, tout un programme ! Tu apprendras les différentes allures et une initiation à la voltige, et bien sûr, tu profiteras d’une balade à poney à la dernière séance.

Avec tes amis cavaliers, tu auras aussi l’occasion de visiter le parc animalier du Domaine du château de Vizille, avec des animaux en semi-liberté et son jardin à la française. (Daims, cerfs, cygnes, biches, oies et abeilles…)

Et bien entendu, tu es très attendu par Pistache la chienne, les brebis, la chèvre, les dindons et les poules présentes sur le centre, dans la miniferme aménagée pour les soins quotidiens.

Tu iras également rendre visite à Jordan à la chèvrerie-fromagerie pour découvrir l’agriculture locale et déguster le fromage de ses chèvres.

Un séjour complété par des animations diversifiées, des veillées pleines de sourires, mais aussi la révision de l’hippologie afin d’appréhender les aspects théoriques de l’équitation par un « carnet du cavalier ».

Et pourquoi pas, participer à une journée à thème dans une ambiance Western, pour une immersion certaine dans l’une des époques équestres les plus cultes de l’histoire ?

Sans oublier la boom en fin de séjour mode Far-West ou Bal hippique

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}, {« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}]

Equitation montagne

Photo©PTVL / PTVL