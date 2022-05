Au Pas au Trot au Galop La Base Aventure d’ARETTE, 31 juillet 2022, ARETTE.

Au Pas au Trot au Galop

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à La Base Aventure d’ARETTE

Tu as envie d’un séjour fun où tu pourrais faire le plein d’équitation ? Viens en vallée de Barétous ! Notre stage d’équitation au coeur de la montagne sera pour toi l’occasion de partager de bons moments entre copains et à dos de cheval ! Au programme : – Equitation : 4 séances dans la semaine avec hippologie pour apprendre à connaitre ton poney, pansages et soins de l’animal, montées et balades – Activités de plein air pour profiter de la montagne Ainsi que des petits et grands jeux, des promenades et des veillées pour bien terminer tes journées. Informations complémentaires : – Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour la pratique de ces activités. – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 495,00 €

Au cœur de la vallée du Barétous, viens t’initier ou t’expérimenter à l’équitation au sein d’un club hippique de montagne.

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T12:00:00 2022-07-31T00:00:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T00:00:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T00:00:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T00:00:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T00:00:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T00:00:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T09:00:00