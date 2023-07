Labyrinthe de la voix, soirée d’ouverture « Le OFF » Au parvis de l’église Rochechouart, 30 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa soirée « Le OFF » le 30 juillet, de 18 h à 19h30, à l’église de Rochechouart pour un concert Gospel. Ce sera l’occasion de découvrir le groupe « Gospel Fusion ». Ce groupe, venu tout droit de Limoges, proposera un moment musical rempli d’espoir et de sens. Pour y participer, vous devrez réserver votre place, le prix est libre..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 19:30:00. .

Au parvis de l’église

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its « Le OFF » evening on July 30, from 6 to 7.30pm, at Rochechouart church, for a Gospel concert. This will be an opportunity to discover the « Gospel Fusion » group. This group, straight from Limoges, will offer a musical moment filled with hope and meaning. To take part, you’ll need to reserve your place – the price is free.

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su velada « Le OFF » el 30 de julio, de 18:00 a 19:30, en la iglesia de Rochechouart, para un concierto de Gospel. Será la ocasión de descubrir al grupo « Gospel Fusion ». Este grupo, procedente de Limoges, ofrecerá una experiencia musical llena de esperanza y sentido. Para participar, tendrá que reservar su plaza: el precio es gratuito.

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seinem Abend « Le OFF » am 30. Juli von 18.00 bis 19.30 Uhr in die Kirche von Rochechouart zu einem Gospelkonzert ein. Dies wird die Gelegenheit sein, die Gruppe « Gospel Fusion » zu entdecken. Diese Gruppe, die direkt aus Limoges kommt, wird einen musikalischen Moment voller Hoffnung und Bedeutung bieten. Um an diesem Konzert teilzunehmen, müssen Sie Ihren Platz reservieren, der Preis ist frei.

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin