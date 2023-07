Labyrinthe de la voix, soirée d’ouverture « La Belle Époque » Au parvis de l’église Rochechouart, 26 juillet 2023, Rochechouart.

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa soirée d’ouverture « La Belle Époque » le 26 juillet, à 19 h, au parvis de l’église de Rochechouart. Ce sera l’occasion de découvrir la musique folk Occitane de « Mara des bois ». Ce groupe vient souffler un peu d’air des montagnes, pour vous faire gigoter aux rythmes du forro ainsi que du folk d’Occitanie et d’ailleurs!.

The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its opening evening « La Belle Époque » on July 26, at 7 pm, in front of the Rochechouart church. This will be an opportunity to discover the Occitan folk music of « Mara des bois ». This group will be blowing in some mountain air, to get you moving to the rhythms of forro and folk music from Occitania and beyond!

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su velada inaugural « La Belle Époque » el 26 de julio, a las 19.00 h, frente a la iglesia de Rochechouart. Será la ocasión de descubrir la música folclórica occitana de « Mara des bois ». Este grupo soplará aires de montaña para hacernos mover al ritmo del forro y de la música folclórica de Occitania y más allá

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seinem Eröffnungsabend « La Belle Époque » am 26. Juli um 19 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche von Rochechouart ein. Dies wird die Gelegenheit sein, die okzitanische Folkmusik von « Mara des bois » zu entdecken. Diese Gruppe bringt ein wenig Bergluft mit, damit Sie zu den Rhythmen des Forro und der Folkmusik aus Okzitanien und anderen Ländern tanzen können!

