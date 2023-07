Labyrinthe de la voix, soirée d’ouverture « Le OFF » Au parvis de l’église Rochechouart, 21 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa soirée « Le OFF » le 21 juillet, de 20h à 21h30, à Rochechouart pour un concert de chansons françaises. Ce sera l’occasion de découvrir le groupe « Debize », groupe de chansons françaises engagées et festives, composées par leurs soins. Debize s’est formé dans la campagne creusoise en 2019. C’est un savant mélange de textes engagés se mêlant aux mélodies entrainantes!.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 21:30:00. EUR.

Au parvis de l’église

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its « Le OFF » evening on July 21, from 8pm to 9:30pm, in Rochechouart for a concert of French songs. This will be an opportunity to discover the group « Debize », a group of committed and festive French songs, composed by themselves. Debize was formed in the Creuse countryside in 2019. It’s a clever blend of committed lyrics and lively melodies!

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su velada « Le OFF » el 21 de julio, de 20.00 a 21.30 h, en Rochechouart, para un concierto de canciones francesas. Será la ocasión de descubrir al grupo « Debize », un conjunto de canciones francesas comprometidas y festivas, compuestas por ellos mismos. Debize se formó en la campiña de Creuse en 2019. ¡Es una mezcla inteligente de letras comprometidas y melodías animadas!

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seinem Abend « Le OFF » am 21. Juli von 20.00 bis 21.30 Uhr in Rochechouart zu einem Konzert mit französischen Chansons ein. Dies wird die Gelegenheit sein, die Gruppe « Debize » zu entdecken, die engagierte und festliche französische Lieder singt, die sie selbst komponiert haben. Debize hat sich 2019 in der ländlichen Region Creusoise gegründet. Es ist eine gekonnte Mischung aus engagierten Texten, die sich mit mitreißenden Melodien vermischen!

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin