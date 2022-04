“Au Parnasse, les songes de la lune” Site departemental de l’abbaye d’arthous, 14 mai 2022 19:00, Hastingues.

Nuit des musées “Au Parnasse, les songes de la lune” Site departemental de l’abbaye d’arthous Samedi 14 mai, 19h00

Inauguration de l’exposition « Au Parnasse, les songes de la lune » en présence d’Erolf Totort et des élèves de la spécialité arts plastiques du lycée de Borda à Dax.

**« AU PARNASSE, LES SONGES DE LA LUNE »**

——————————————

### **exposition présentée dans l’église de l’abbaye d’Arthous du 14 au 29 mai**

Présentation du projet pédagogique « La classe, l’oeuvre ! » mené avec les élèves de Première de la spécialité Arts plastiques du lycée de Borda à Dax. Cette exposition permet de faire dialoguer les productions des élèves avec les oeuvres originales d’[Erolf Totort](https://erolftotort.wixsite.com/erolftotort) Iconograffite,faiseuse d’images.

* **Erolf TOTORT**

Femme artiste et autrice, elle vit et travaille sur Paris depuis l’obtention de son diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Déco de Paris en 1995. Ses créations plastiques et littéraires s’inspirent largement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique.

Fascinée par le mystère des origines, elle crée des ponts entre la Préhistoire et notre monde contemporain, à travers une héroïne nommée “Ava”, incarnation de la femme primordiale. Elle publie le journal d’Ava en 2014 après 20 ans de recherche ; suivront d’autres albums comme le bestiaire d’Ava ou l’herbier d’Ava.

Aujourd’hui, Erolf Totort exerce son métier de graveur au sein de son atelier Iconografitte nomade et transmet son savoir, expose et continue de publier des ouvrages.

L’artiste a été accueillie en résidence du 2 au 9 novembre 2021 sur le site départemental de l’abbaye d’Arthous. Elle a travaillé à son prochain album d’Ava dédié au voyage s’inspirant de son séjour landais. A cette occasion, elle a animé quatre ateliers d’initiation à la linogravure à destination des familles du territoire.

L’abbaye prémontrée d’Arthous est un site historique riche de 9 siècles d’histoire. Monument Historique classé en 1955, elle accueille depuis 2003, le Centre départemental du Patrimoine des Landes et un Musée de France.

http://www.arthous.landes.org/

Saturday 14 May, 19:00

The Premonstratensian Abbey of Arthous is a historic site rich in 9 centuries of history. Listed as a historical monument in 1955, it has been home to the Centre départemental du Patrimoine des Landes and a Musée de France since 2003.

«EN PARNASO, LOS SUEÑOS DE LA LUNA»

exposición presentada en la iglesia de la abadía de Arthous del 14 al 29 de mayo

Presentación del proyecto pedagógico «La clase, la obra! » llevado a cabo con los estudiantes de Primero de la especialidad Artes plásticas del Liceo de Borda en Dax. Esta exposición permite hacer dialogar las producciones de los alumnos con las obras originales de Erolf Totort Iconograffite, creadora de imágenes.

Erolf TOTORT

Mujer artista y autora, vive y trabaja en París desde la graduación de la École Nationale Supérieure des Arts Déco de París en 1995. Sus creaciones plásticas y literarias se inspiran ampliamente en los cazadores-recolectores del Paleolítico. Fascinada por el misterio de los orígenes, crea puentes entre la Prehistoria y nuestro mundo contemporáneo, a través de una heroína llamada “Ava”, encarnación de la mujer primordial. Publicó el diario de Ava en 2014 después de 20 años de investigación, seguido de otros álbumes como el bestiario de Ava o el herbario de Ava. Hoy, Erolf Totort ejerce su oficio de grabador en su taller Iconografitte nomade y transmite sus conocimientos, expone y sigue publicando libros. El artista fue recibido en residencia del 2 al 9 de noviembre de 2021 en el sitio departamental de la abadía de Arthous. Trabajó en su próximo álbum de Ava dedicado al viaje, inspirándose en su estancia en Landia. En esa ocasión, organizó cuatro talleres de iniciación al linograbado destinados a las familias del territorio.

Sábado 14 mayo, 19:00

785 route de l’abbaye, Hastingues, Landes, Nouvelle-Aquitaine 40300 Hastingues Nouvelle-Aquitaine