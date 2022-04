“Au Parnasse, les songes de la lune” Site departemental de l’abbaye d’arthous, 14 mai 2022, Hastingues.

“Au Parnasse, les songes de la lune”

Site departemental de l’abbaye d’arthous, le samedi 14 mai à 19:00

**« AU PARNASSE, LES SONGES DE LA LUNE »** —————————————— ### **exposition présentée dans l’église de l’abbaye d’Arthous du 14 au 29 mai** Présentation du projet pédagogique « La classe, l’oeuvre ! » mené avec les élèves de Première de la spécialité Arts plastiques du lycée de Borda à Dax. Cette exposition permet de faire dialoguer les productions des élèves avec les oeuvres originales d’[Erolf Totort](https://erolftotort.wixsite.com/erolftotort) Iconograffite,faiseuse d’images. * **Erolf TOTORT** Femme artiste et autrice, elle vit et travaille sur Paris depuis l’obtention de son diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Déco de Paris en 1995. Ses créations plastiques et littéraires s’inspirent largement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Fascinée par le mystère des origines, elle crée des ponts entre la Préhistoire et notre monde contemporain, à travers une héroïne nommée “Ava”, incarnation de la femme primordiale. Elle publie le journal d’Ava en 2014 après 20 ans de recherche ; suivront d’autres albums comme le bestiaire d’Ava ou l’herbier d’Ava. Aujourd’hui, Erolf Totort exerce son métier de graveur au sein de son atelier Iconografitte nomade et transmet son savoir, expose et continue de publier des ouvrages. L’artiste a été accueillie en résidence du 2 au 9 novembre 2021 sur le site départemental de l’abbaye d’Arthous. Elle a travaillé à son prochain album d’Ava dédié au voyage s’inspirant de son séjour landais. A cette occasion, elle a animé quatre ateliers d’initiation à la linogravure à destination des familles du territoire.

Inauguration de l’exposition « Au Parnasse, les songes de la lune » en présence d’Erolf Totort et des élèves de la spécialité arts plastiques du lycée de Borda à Dax.

Site departemental de l’abbaye d’arthous 785 route de l’abbaye, Hastingues, Landes, Nouvelle-Aquitaine Hastingues Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00