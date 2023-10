Hèches Classic Heritage Sport : 16ème rassemblement en vallée d’Aure et du Louron Au parking de la Salle des Fêtes Hèches, 15 octobre 2023, Hèches.

Hèches,Hautes-Pyrénées

Un rassemblement en toute amitié et convivialité de Voitures, Motos, Camions, Vespas, Cyclomoteurs de sport, classique, prestige et de compétition..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Au parking de la Salle des Fêtes HECHES

Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



A friendly gathering of sports, classic, prestige and competition cars, motorcycles, trucks, Vespas and mopeds.

Una reunión amistosa y cordial de coches deportivos, clásicos, de prestigio y de competición, motos, camiones, Vespas y ciclomotores.

Ein freundschaftliches und geselliges Treffen von Autos, Motorrädern, Lastwagen, Vespas, Sport-, Klassik-, Prestige- und Wettbewerbsmopeds.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65