Premier entretien collectif des îlots fruitiers au parc Saint-Melaine, près du petit kisoque en bois, 29 avril 2023, Chantepie.

Premier entretien collectif des îlots fruitiers Samedi 29 avril, 10h30 au parc Saint-Melaine, près du petit kisoque en bois gratuit, tout public, inscription conseillée pour les ateliers oyas

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepienn·es soucieux·ses de vivre au cœur d’un écosystème sain et durable pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie.

Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

**********************

On se retrouve tout d’abord au parc St-Melaine !

Au programme sous la yourte et en plein air :

10h30 – 12h

// Atelier fabrication d’oyas

Un système d’arrosage économe en eau, fabriqué à partir de pots en argile emboités et semi-enterrés.

// Initiation “sol vivant au jardin”

Jeux et activités pour comprendre la vie qui se cache dans la terre, l’intérêt du paillage sur les îlots fruitiers.

Pour petits et grands, venez quand vous pouvez. Inscription conseillée sur contact@collectif-lesfolepis.org

12h // Petite restauration et buvette

14h-15h // Atelier fabrication d’oyas et initiation sol vivant

Même chose que le matin.

15h // le brief !

On vous dit tout sur comment on va s’y prendre pour entretenir tout ça

ensemble !

15h30 // C’est parti ! Entretien collectif dans les 3 îlots : parc st-melaine, Rue Charles de Gaulle (Rosa Parks), Allée des Glières

Chacun·e se dirige vers l’îlot de son quartier pour y installer les oyas fabriqués le matin, arroser, désherber, pailler, planter de nouveaux végétaux comestibles etc…

Ramène tes outils si tu as : arrosoir, brouette, pelle, fourche…

au parc Saint-Melaine, près du petit kisoque en bois avenue andré bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/ »}, {« link »: « mailto:contact@collectif-lesfolepis.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

2023-04-29T10:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

collectif agriculture urbaine