Soirée concert – MANO LIBRE – Musique Vénézuélienne Au Parc des Bois Rennes, 4 août 2023, Rennes.

Soirée concert – MANO LIBRE – Musique Vénézuélienne Vendredi 4 août, 20h00 Au Parc des Bois Gratuit

Mano Libre est un duo de musique vénézuélienne. Loin des succès de la salsa ou de la cumbia, le joropo raconte avec poésie

le quotidien au cœur des plaines vénézuéliennes.

Autour de ce répertoire traditionnel, Mano Libre crée un univers musical

singulier et sensible pour un moment de musique authentique.

Facebook – https://www.facebook.com/lamanolibre.duo

Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=bWbbrksCyPE

