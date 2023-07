Just Jul’ et Gones Dj Sets – La Caravane Nebulah Radio Au Parc des Bois Rennes, 29 juillet 2023, Rennes.

Après une trentaine de dates ces deux dernières années (et un nouveau look pour 2023), l’équipe de Nebulah Radio reprend la route d’Avril à Aout 2023 pour des dj sets en direct, des émissions de radios et des actions culturelles pour tous.

JUST JUL’

Co-fondateur de Mascarade Records, Fondateur de Nebulah Radio et fraichement résident de la célèbre Radio Milanaise Radio Raheem, Just Jul’ est un DJ/Producteur/Curator possédant un spectre musical allant du Jazz aux Musiques Electroniques et des inspirations musicales s’imprégnant autant du courant Worldwide Music que de la Sound System Culture Anglaise.

Il ravit autant les dancefloors les plus survoltés que les salons d’audiophiles. Bar, Clubs, Festivals… Ses diverses dates et résidences l’amènent à voyager à travers l’Europe pour donner une grosse dose de Love sur le Dancefloor.

GONES :

GONES est un DJ/producteur inspiré par la « Black Music », qu’il s’agisse de Soul, de Jazz, de Funk ou de World Music, Gones réunit son public autour de rythmes issus d’un répertoire varié, soignant aussi bien sa technique que sa sélection. Une démarche sans compromis que l’on retrouve dans son émission, le GHETTOBLASTERSHOW, diffusée depuis plus de 10 ans sur Campus Fm Toulouse et en streaming sur Mixcloud et iTunes. Un mix d’une heure sans frontières musicales, un voyage à travers les époques et les styles. Avec près de 400 shows et 21 000 followers, l’émission est élue meilleur show radio lors des Mixcloud Online Radio Awards 2017 (catégorie Funk/Soul).

Fier représentant du label japonais JAZZY SPORT, il produit également ENDLESS FLIGHT, un mix mensuel mêlant Jazz, Future Soul et Broken Beat. Fondateur de SOULITUDE MUSIC, il organise pendant 10 ans BOOGIE DOWN BY GONESTHEDJ, une soirée dédicacée à la danse dans tous ses états. Un rendez-vous incontournable pour de nombreux DJ’s internationaux de la scène funk et hip-hop qui s’y retrouvent pour partager les platines avec Gones. Dernier né, THE JAZZ ROOM WITH GONES, un événement autour de tous les Jazz qui amènent à la danse.

Avide de rencontres et de découvertes, Gones voyage. De la Pologne au Costa Rica, des Etats-Unis à l’Allemagne en passant par le Japon et le Moyen-Orient, il distille des sets mélangeant Jazz, Hip-Hop, Disco/Funk, Afro- Latin, House et partage les platines aux cotés de Gilles Peterson, Bobbito Garcia, Dj Muro, Lefto, Andrés, Grand Master Flash, Frankie Knuckles (rip), DJ Spinna… Il est depuis, DJ résident (avec DJ Suspect et Mr Critical) de l’incontournable soirée bruxelloise STRICTLY NICENESS où il officie tous les deux mois aux côtés de son fondateur : DJ Kwak.

