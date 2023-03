Au Paradis des Fleurs Mairie Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

2023-03-28 – 2023-03-28

Jura Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus : Au paradis des fleurs Certaines fleurs ont marqué leur temps, l’acanthe en Grèce est à l’origine d’un ordre architectural, le Royaume-Uni a connu la guerre des deux roses, quant à la monarchie française elle honorait le lys. D’autres fleurs figurent dans les titres d’une oeuvre littéraire, telle La Dame au camélia ou Le Roman de la rose. Mais les fleurs ont beaucoup à faire avec les jardins, avec le monde des parfums. Cueillir une fleur « c’est éteindre une étoile dans le ciel » dit un proverbe Hindou, cela n’a pas empêché la création d’innombrables pots et vases pour fleurs ! Organisateur: ville d’Arbois +33 3 84 66 55 55 https://www.arbois.fr/evenements/conference-le-repos-ideal-ou-necessite/ Mairie 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

