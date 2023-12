Ateliers de cirque Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes, 3 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le mardi 2 et mercredi 3 janvier 2024, la compagnie Passing vous propose 2 ateliers cirque :

– le mardi 2 janvier de 10h30 à 12h30 pour les enfants de 2 à 4 ans.

– le mercredi 3 janvier de 10h30 à 12h30 pour enfants de 4 à 6 ans.

Gratuit, sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Nombre de places limité.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2024-01-02 fin : 2024-01-03

Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Tuesday, January 2 and Wednesday, January 3, 2024, the Passing company offers 2 circus workshops:

– tuesday January 2 from 10:30 am to 12:30 pm for children aged 2 to 4.

– wednesday January 3 from 10.30am to 12.30pm for children aged 4 to 6.

Free of charge, booking required. Places are limited.

For further information, please contact us below.

El martes 2 y el miércoles 3 de enero de 2024, la compañía Passing propone 2 talleres de circo:

– martes 2 de enero, de 10.30 a 12.30 h, para niños de 2 a 4 años.

– miércoles 3 de enero de 10:30 a 12:30 para niños de 4 a 6 años.

Gratuito, previa reserva. Plazas limitadas.

Más información en los datos de contacto que figuran más abajo.

Am Dienstag, den 2. und Mittwoch, den 3. Januar 2024 bietet Ihnen die Kompanie Passing zwei Zirkusworkshops an:

– am Dienstag, den 2. Januar von 10:30 bis 12:30 Uhr für Kinder von 2 bis 4 Jahren.

– am Mittwoch, den 3. Januar, von 10:30 bis 12:30 Uhr für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Kostenlos, mit Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

